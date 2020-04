Volturara Irpina, 40enne denunciato per possesso di droga (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVolturara Irpina (Av) – I carabinieri della compagnia di Montella in questi giorni hanno eseguito numerose perquisizioni e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne di Volturara Irpina, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Nello specifico, a seguito di un’attività informativa, i Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno individuato nell’abitazione del predetto un possibile obiettivo di interesse. I dubbi degli operanti hanno trovato conferma all’esito della perquisizione domiciliare che portava al rinvenimento di una decina di grammi di marijuana occultata all’interno dell’armadio della sua camera da letto. Alla luce delle evidenze raccolte, il 40enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I carabinieri della compagnia di Montella in questi giorni hanno eseguito numerose perquisizioni ealla competente Autorità Giudiziaria undi, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Nello specifico, a seguito di un’attività informativa, i Carabinieri della Stazione dihanno individuato nell’abitazione del predetto un possibile obiettivo di interesse. I dubbi degli operanti hanno trovato conferma all’esito della perquisizione domiciliare che portava al rinvenimento di una decina di grammi di marijuana occultata all’interno dell’armadio della sua camera da letto. Alla luce delle evidenze raccolte, ilè stato deferito in stato di libertà alla Procura della ...

In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Montella che in questi ultimi giorni hanno eseguito numerose perquisizioni e denunciato alla competente Autorità ...

