Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 18 APRILEORE 9.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, CHE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELL’AMBITO DEI LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO, OGGI E DOMANI DOMENICA 19 APRILE, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, SERVIZIO INTERROTTO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA LA ROTATORIA DI VIA DEI LAGHI E L’INTERSEZIONE CON VIA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 28 APRILE ...