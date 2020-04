Totti | “Mi alleno con Zeman dentro il pozzo Mi stavo separando con Ilary per colpa di un

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) Dopo le dirette Instagram con Toni e Cannavaro, per Francescoè il momento di interagire con Christian Vieri, con cui spesso ha fatto coppia in Nazionale. “Domani faccio le scale”, dice l’ex campione della Roma in merito al fatto che si allenerà. “C’è anche?”, gli chiede scherzosamente Vieri ricordando le dure sedute del boemo. “Ce l’ho nascostoal, sta lì col cronometro”, ha risposto ironicamente. Poi l’ex capitano giallorosso, mostrando a Vieri un gatto che tengono in casa, racconta un aneddoto: “E’ senza peli. Sai come l’ha chiamato mia moglie? Donna Paola. C’avra 40 gradi addosso, è bollente. E’ affettuosa, non sembra un gatto. Micon mia moglie per questo gatto, io non lo volevo e lei sì. Neanche mi ...