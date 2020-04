Qualiano | evade dai domiciliari Con i carabinieri si giustifica | ‘Devo ristrutturare

(Di sabato 18 aprile 2020) Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai, nella provincia di Napoli, per essere evaso dagli arresti, misura cautelare alla quale era sottoposto. Con i militari che l'hanno fermato il 44enne si èto dicendo di essere uscito di casa per acquistare attrezzi necessari acasa.

