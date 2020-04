Porta Capuana, arrestato 26enne per contrabbando di sigarette (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina gli agenti del commissariato Secondigliano hanno intimato l’alt ad un giovane a bordo di uno scooter che procedeva ad alta velocità in corso Secondigliano e trasPortava sulla pedana del mezzo una scatola di grosse dimensioni. Il conducente, alla loro vista, si è dato alla fuga accelerando la marcia fino a quando, dopo un inseguimento, è stato bloccato in via Casanova dalla volante del commissariato San Carlo Arena che ha rinvenuto, nella scatola e nello zaino che aveva al seguito, 90 stecche di sigarette del peso complessivo di 18 kg. Un 26enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per violazione della normativa finalizzata a ... Leggi su anteprima24 Porta Capuana - rapina e spaccio di droga : due persone arrestate

E’ il caso di Fuorigrotta dove in piazza San Vitale le panchine tornano ad essere riutilizzate e di Porta Capuana, “gremita” di extracomunitari seduti ai margini dei giardinetti in via Alessandro ...

La generosità dei cittadini e dei tanti volontari della Società di San Vincenzo De Paoli, alla mensa di Porta Capuana, a Napoli, sconfigge la paura del coronavirus. Sono gli occhi a mantenere il ...

