Peru, enorme bagliore nel cielo. Il passaggio del meteorite spaventa la popolazione (Di sabato 18 aprile 2020) Un enorme bagliore nel cielo, avvistato da centinaia di persone. Nel giro di pochi minuti il web è stato invaso da commenti e post da parte di persone che avevano avvistato il medesimo fenomeno luminoso nel cielo. E' accaduto in Perù, e precisamente sopra la capitale Lima, nella giornata di venerdì. Stando a quanto riferito … L'articolo Peru, enorme bagliore nel cielo. Il passaggio del meteorite spaventa la popolazione NewNotizie.it.

