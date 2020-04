Per il Samsung Galaxy S20 Ultra è in arrivo la soluzione al bug del display (Di sabato 18 aprile 2020) Attraverso un altro aggiornamento software per il Samsung Galaxy S20 Ultra dovrebbe essere risolto il bug del display. Ecco tutti i dettagli L'articolo Per il Samsung Galaxy S20 Ultra è in arrivo la soluzione al bug del display proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid Una sfilza di aggiornamenti per smartphone Sony - Samsung e HONOR MagicWatch 2

Nuova apertura per la One UI 2.1 su Samsung Galaxy S9 - ma non sperateci troppo

DavideBiccio : @Alba_Buccio Io quando li riparo ??siamo un centro assistenza Samsung, per direttiva dobbiamo pulirli prima e dopo la riparazione. - gournalk : Il Galaxy S10 Lite di Samsung verrà lanciato negli Stati Uniti il ??17 aprile per $ 650

Samsung e Ministero dell'Istruzione Parte la fase School Labs del progetto LetsApp – Solve for Tomorrow Edition Samsung Newsroom Italy Nuovo aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip: ecco le novità

Nuova funzionalità per l'app Camera, nello specifico per la Flex Mode, la modalità che consente di fare scatti beneficiando del form factor pieghevole dell'azienda coreana, con interfaccia che va ...

Con Samsung lo smart working arriva sulle tv

Per questo Samsung ha sviluppato Remote Access, che permette di connettere, in modalità wireless, PC, tablet, tastiera, laptop e smartphone alla Smart TV e controllare a distanza programmi e ...

