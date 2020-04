Morata | «Chiellini ogni volta che lo incontro mi distrugge! Su Bonucci…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 aprile 2020) Alvaroha parlato in una diretta Instagram con il suo amico Fabio Fni: le parole dell'attaccante spagnolo Alvaroha parlato in una diretta Instagram con il suo amico Fabio Fni. Queste alcune parole dell'ex attaccante della Juve e attuale centravanti dell'Atletico Madrid. DIFENSORI – «Difensori più forti? Sicuramenteche non so se lo fa apposta ma quando mi incontra mi distrugge sempre (ride ndr). Con Bonucci invece puoi parlarci in mezzo al campo…anche Sergio Ramos è un difensore tosto mentre invece quando vai contro Van Dijk sembra di andare contro una montagna». GOL – «Quello a cui sono più affezionato? L'ultimo contro il Liverpool perchè chissà quando torneremo a farne altri…».