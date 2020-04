Migranti: nave ‘Aita Mari’ davanti alle coste trapanesi (Di sabato 18 aprile 2020) Palermo, 18 apr. (Adnkronos) – Si trova davanti alle coste trapanesi la nave ‘Aita Mari’ della ong basca Salvamento maritimo humanitario. A bordo ci sono 36 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Con ogni probabilità anche i Migranti della nave spagnola potrebbero essere trasbordati sulla nave Rubattino della Tirrenia dove i 146 Migranti della nave ‘Alan Kurdi’ si trovano da ieri sera in quarantena.L'articolo Migranti: nave ‘Aita Mari’ davanti alle coste trapanesi CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Migranti in quarantena sulla nave “Rubattino” con ristorante - cinema e giochi. Il post di Salvini scatena il web

