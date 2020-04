Meno ricoveri | e le terapie intensive ‘rifiatano’ Purtroppo aumentano ancora i contagi

(Di sabato 18 aprile 2020) Come annunciato ieri dal Commissario Angelo Borrelli, da oggi la consueta conferenza stampa dalla sede della Protezione civile, non avrà più una cadenza quotidiana ma la situazione generale del Paese, sarà fornita in due soli appuntamenti. Dunque, senza commenti da parte degli esperti del Comitato scientifico, il dato che oggi salta agli occhi è che da ieri (+809), sono aumentati i malati dido Covid-19, complessivamente arrivati a 197.771. Scende peròil numero delle persone ricoverate con sintomi, così come quello de pazienti ricoverati nelle. Ma entriamo nel merito dei numeri aggiornati nelle ultime 24 ore. Decessi: dall’inizio dell’emergenza sono 23.227 (+ 482 da ieri). Positivi: complessivamente sono 107.771 (809 nelle ultime 24 ore). Ricoverati con sintomi: attualmente sono 25.007 (+ ...

Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 947 sono in Lombardia, 24 in meno rispetto a ieri. Dei 107.771 ...Tra i dati positivi il trend costantemente in calo dei ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 947 sono in Lombardia, 24 in meno rispetto a ieri. Dei 107 ...