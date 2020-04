Medico positivo al Coronavirus viola la quarantena per portare a spasso il cane, ma precipita in un fosso (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, Medico positivo viola la quarantena ma cade in un fosso Un Medico, risultato positivo al Coronavirus, ha violato la quarantena per portare a spasso il cane, ma è caduto in un fosso ed è stato scoperto dalle autorità che lo hanno denunciato. La vicenda, che ha dell’incredibile, è avvenuta in provincia di Lucca ed è stata raccontata dal quotidiano Il Tirreno. Secondo quanto ricostruito, il dottore, le cui generalità non state rese ovviamente note, era risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid-19 e di conseguenza era sottoposto a quarantena obbligatoria. L’uomo, che non ha mai accusato alcun sintomo, ma che doveva restare a casa per evitare di diffondere il contagio, un dettaglio non da poco e che avrebbe dovuto sapere vista la sua professione, è uscito dalla sua abitazione come se nulla fosse per ... Leggi su tpi Coronavirus - medico positivo a spasso con la moglie e il cane : rischia il carcere

Medico positivo va in giro col cane ma cade nel fosso e viene scoperto - rischia 5 anni di carcere (Di sabato 18 aprile 2020)lama cade in un fosso Un, risultatoal, hato laperil, ma è caduto in un fosso ed è stato scoperto dalle autorità che lo hanno denunciato. La vicenda, che ha dell’incredibile, è avvenuta in provincia di Lucca ed è stata raccontata dal quotidiano Il Tirreno. Secondo quanto ricostruito, il dottore, le cui generalità non state rese ovviamente note, era risultatoal tampone per la ricerca del Covid-19 e di conseguenza era sottoposto aobbligatoria. L’uomo, che non ha mai accusato alcun sintomo, ma che doveva restare a casa per evitare di diffondere il contagio, un dettaglio non da poco e che avrebbe dovuto sapere vista la sua professione, è uscito dalla sua abitazione come se nulla fosse per ...

Risultato positivo al Coronavirus, sarebbe comunque uscito con il cane in barba agli ormai noti divieti di spostamento imposti dall'attuale emergenza. Protagonista un medico della provincia di Lucca a ...

