«Grazie cari medici e infermieri che non fate mancare una carezza»

(Di sabato 18 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodibergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo.

Danielemangiaf5 : @matteosalvinimi Si, dovrete risarcire tutta l'Italia, e specialmente le famiglie che hanno perduto dei cari grazie… - TinaAnceschi : @Chicomesol È quello che mi ha fatto provare quando l'ho visto?? Grazie ???? cari #Chiaricomeilsole Oggi giornata un p… - diacovincenzo : RT @gladiatoremassi: Cari amici di #fi, #fdi, #lega, #pd, durante le tragedie non è normale parlare di aiuti umanitari spariti!!! ma è norm… - FabrizioRira : RT @gladiatoremassi: Cari amici di #fi, #fdi, #lega, #pd, durante le tragedie non è normale parlare di aiuti umanitari spariti!!! ma è norm… - CouponOfferte : RT @astro_pedia: Cari segni zodiacali su @SkyAtlanticIT potete godervi una nuova fantastica serie: #Diavoli! capace di rendere la finanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie cari

L'Eco di Bergamo

I capi troppo umidi possono essere “asciugati” grazie alla funzione Gentle Dry che rimuove l’umidità dai tessuti, mentre i capi delicati che non possono essere lavati troppo di frequente, come i ...grazie alla loro abnegazione che ha permesso al paese intero di vivere, certo al rallentatore, ma di continuare a vivere e a fornirci l’essenziale vitale, per rifornire i negozi, far circolare la ...