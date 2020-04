FIGC, inviato il protocollo di ripresa ai ministri di Sport e Salute (Di sabato 18 aprile 2020) La FIGC ha inviato il protocollo di ripresa ai ministri di Sport e Salute: ora si attendono le valutazioni per ricominciare gli allenamenti Gabriele Gravina ha inviato il protocollo contenente tutte le disposizioni per la ripresa in sicurezza degli allenamenti delle squadre di calcio. Il fascicolo, spedito al ministro dello Sport (Spadafora) e a quello della Salute (Speranza), contiene al suo interno tutte le disposizioni per la ripresa in sicurezza degli allenamenti. Il documento studiato dalla commissione medico scientifica della Federcalcio con l’aiuto di esperti del settore sarà valutato dai due ministeri. Come riporta l’Ansa, il protocollo è frutto frutto del gruppo di lavoro presieduto dal prof. Paolo Zeppilli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - FIGC : “Rinviato a data da destinarsi il Consiglio Federale del 23 marzo”

Figc - Gravina : “Priorità ai campionati - Euro2020 deve essere rinviato”

