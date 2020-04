David Fincher: ecco una cosa che non sopporta sul set (Di sabato 18 aprile 2020) Il regista David Fincher ha rivelato una delle cose che proprio non sopporta sul set, un oggetto che ormai è parte integrante delle nostre vite. Il regista David Fincher ha svelato la cosa che più non sopporta sui suoi set: il cellulare. L'autore ha infatti confessato di non poter tollerare i cellulari durante le riprese, perché distraggono dal lavoro sia chi li usa che chi si trova nelle loro vicinanze. Tenere lontano lo staff dai propri telefoni non dev'essere un compito facile! Fincher ha recentemente partecipato a una sessione di domande e risposte per Empire Magazine, dalla quale sono emersi diversi spunti succosi sulla sua carriera e sui metodi che predilige. Per esempio, ha David Fincher ha criticato il film Zodiac perché troppo lungo, andando ... Leggi su movieplayer L'amore bugiardo - Gone Girl : stasera su Nove il film di David Fincher con Ben Affleck

Il regista David Fincher ha rivelato una delle cose che proprio non sopporta sul set, un oggetto che ormai è parte integrante delle nostre vite. NOTIZIA di EVA CABRAS — 18/04/2020 Il regista David ...

“L’amore bugiardo”: passione è suspense

L’Amore Bugiardo-Gone Girl è la trasposizione cinematografica del Best-Seller scritto da Gillian Flynn. Il film diretto da David Fincher nel 2014, L’Amore bugiardo, ha letteralmente scoperchiato un ...

