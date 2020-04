Coronavirus, calano ancora le vittime. Lombardia è sempre la regione con più contagiati, in coda Molise (Di sabato 18 aprile 2020) Sono 107.771 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, ieri 106.962, con un aumento quindi di 809 unità. Così dal bollettino diffuso dal Dipartimento della Protezione civile. Dei 107.771 casi 80.031 sono in isolamento domiciliare, 25.007 ricoverati con sintomi, ieri erano 25.786, segnando quindi -779, e 2.733 in terapia intensiva, ieri erano 2.812, si registra quindi un calo di 79 unità. Le quattro regioni che registrano più casi attivi sono Lombardia (19.136 i dimessi/guariti e 12.050 morti), Emilia-Romagna 13.584 (5.635 dimessi/guariti e 2.965 deceduti), Piemonte 14.223 casi (3.989 dimessi/guariti e 2.252 deceduti), in Veneto 10.444 (4189 dimessi/guariti e 1059 deceduti). Il totale dei guariti oggi è 44.927, ieri 42.727 con un aumento di 2.200.Il totale dei deceduti oggi 23.227, ieri 22.745, sono quindi 482 le persone che hanno ... Leggi su ilfogliettone LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. 482 morti - 2200 guariti. Calano i ricoveri

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Calano i ricoveri - si abbassa il tasso dei contagi. Via libera allo sport?

Coronavirus in Lombardia - calano i ricoveri anche in terapia intensiva : "Ma dato decessi vuol dire che siamo ancora in emergenza" (Di sabato 18 aprile 2020) Sono 107.771 le persone attualmente positive alin Italia, ieri 106.962, con un aumento quindi di 809 unità. Così dal bollettino diffuso dal Dipartimento della Protezione civile. Dei 107.771 casi 80.031 sono in isolamento domiciliare, 25.007 ricoverati con sintomi, ieri erano 25.786, segnando quindi -779, e 2.733 in terapia intensiva, ieri erano 2.812, si registra quindi un calo di 79 unità. Le quattro regioni che registrano più casi attivi sono(19.136 i dimessi/guariti e 12.050 morti), Emilia-Romagna 13.584 (5.635 dimessi/guariti e 2.965 deceduti), Piemonte 14.223 casi (3.989 dimessi/guariti e 2.252 deceduti), in Veneto 10.444 (4189 dimessi/guariti e 1059 deceduti). Il totale dei guariti oggi è 44.927, ieri 42.727 con un aumento di 2.200.Il totale dei deceduti oggi 23.227, ieri 22.745, sono quindi 482 le persone che hanno ...

Affaritaliani : Calano vittime e terapie intensive Continua il boom di pazienti guariti - Corriere : ?? A Milano i contagi non calano, sono il doppio di ieri - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, i contagi aumentano di 1.996 rispetto a ieri. Incremento delle vittime di 619. Calano ancora terapie… - corrierece : Coronavirus. Calano i ricoveri ma aumentano i contagi: la situazione in Italia e in Campania - -… - reteversilia : Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: calano ancora i ricoveri in terapia intensiva -