Cassano: «Il gol all'Inter, con la maglia del Bari, mi ha cambiato la vita»

Antonio Cassano ricorda il momento che ha cambiato la sua carriera calcistica: il suo gol contro l'Inter ai tempi del Bari Antonio Cassano ricorda il momento che ha cambiato la sua carriera. Ecco le parole dell'ex attaccante ai microfoni di Radio Deejay. Cassano – «I fuoriclasse son fuoriclasse. Il gol più bello che ho fatto? Quel 18 dicembre del 1999 in Bari-Inter, mi ha cambiato la vita in tutto, son diventato pure bello. Ora con due figli piccoli mi sveglio alle 7, preparo la colazione e li porto a scuola. Poi mi alleno, faccio colazione, gioco a paddle, pomeriggio porto i bambini al parco, faccio il papà a tempo pieno. I miei figli studiano grazie a mia moglie, io faccio il padre».

