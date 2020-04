Scomparsa da 11 giorni | ritrovata cadavere in una valigia la 26enne Camila | arrestato l’ex

(Di venerdì 17 aprile 2020)Aldana Tarocco, 26 anni,da 11è stataieri a Moreno (Buenos Aires). La ragazza, madre di due bimbi di 5 e 7 anni è stata uccisa, verosimilmente dal suo ex, Ariel Alberto González, 33 anni. Il suo corpo è stato ritrovato dentro una borsa interrata nei campi vicini alla casa di Gonzales.Aldana Tarocco, 26 anni,da 11è stataa Moreno (Buenos Aires). La ragazza, madre di due bimbi di 5 e 7 anni è stata uccisa. Sul posto è giunto il procuratore di Morenoincaricato del caso, Luisa Pontecorvo, che ha ordinato il trasferimento del corpo all’obitorio giudiziario, dove sarà sottoposto all’autopsia per stabilire la causa della morte e la data. Lo scorso 8 aprile, la pm aveva ordinato l’arresto, con l’accusa di ...

Il compagno della giovane mamma scomparsa ha deciso invece di non scrivere alcunché ma di mettere come ... lo hai tenuto in braccio e poi sei volata in cielo”. Il giovane papà pochi giorni fa scriveva ...La ragazza era madre di due bambini di 5 e 7 anni, rapita e poi uccisa. Un caso di cronaca che ha fatto il giro del mondo, considerando che il suo corpo è stato ritrovato dopo 11 giorni di ricerche a ...