Saviano | Sistema Lombardia fallito Aprire 4 maggio follia

Leggi su blogo

(Di venerdì 17 aprile 2020) Mentre laha fretta di ri, come chiedono a gran voce gli industriali, Robertotorna a bocciare la gestione dell’emergenza coronavirus nella regione italiana più ricca. "Il" dicea Circo Massimo su Radio Capital. Secondo lo scrittore: "La sanità lombarda ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Fontana probabilmente è stato uno strumento dei grandi potentati privati che gestiscono la sanità lombarda e non solo. La Lega si è vantata per anni di aver costruito la migliore sanità d'Europa, e tutto questo in gran parte si è dimostrato falso".Una gestione dell’epidemia "terribile", con comportamenti "assurdi come ricoverare malati dentro le case di cura", senza dimenticare "l'incredibile ritardo della zona rossa, cambiare continuamente comunicazioni, errori ...