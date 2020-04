Le indagini sui vertici di Regione Lombardia per le morti nelle case di cura

Leggi su wired

(Di venerdì 17 aprile 2020) (foto: Fabrizio Di Nucci/NurPhoto via Getty Images)A puntare i riflettori su un problema che, per troppo tempo, è stato sottovalutato è stata soprattutto la vicenda legata al Pio Albergo Trivulzio. Nel noto istituto milanese di assistenza agli anziani, come in molti altri inprime settimane di marzo sono state registrate centinaia disospette, collegate al coronavirus ma non registratestatistiche ufficiali. Un fenomeno che è diventato, di giorno in giorno, sempre più seguito dai media e che – secondo un ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità – ha portato al decesso di almeno 1625 persone dislocate in 266 Rsa (acronimo di Residenze sanitarie assistenziali: lediper anziani non autosufficienti) in. Un dato peraltro ancora incompleto, in quanto nellasi ...