Lautaro e l'Inter: il (mancato) rinnovo, la (probabile) cessione (Di venerdì 17 aprile 2020) L'Inter e Lautaro Martinez viaggiano verso l'addio con sponda del Barcellona in una trattativa che le settimane del fermo obbligato causa Coronavirus hanno accelerato e non spento dal punto di vista mediatico. Le posizioni delle parti sono abbastanza chiare: il Barça vuole l'attaccante argentino e lo lusinga con un'offerta nettamente superiore allo stipendio attuale, l'Inter tiene il punto sulla clausola da 111 milioni di euro ma non ha compiuto il passo necessario per blindare il Toro ed evitare la separazione a fine stagione.Ovvero, nonostante segnali di fumo mandati da tutti i protagonisti della vicenda, alle viste non c'è evidenza del prolungamento con adeguamento del contratto di Lautaro Martinez, che guadagna intorno ai 2 milioni di euro, meno della maggior parte della rosa nerazzurra pur essendo titolare indiscusso della squadra di Antonio Conte e pezzo pregiato ... Leggi su panorama Calciomercato Inter - quattro sostituti per Lautaro : ecco i nomi

