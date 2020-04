“Lasciamo perdere, va…”: Elisa Isoardi sbotta contro la Rai, le novità su La prova del cuoco (Di venerdì 17 aprile 2020) La prova del cuoco torna in onda a maggio? Parla Elisa Isoardi Di recente Elisa Isoardi ha realizzato una nuova diretta sul suo profilo Instagram parlando del possibile ritorno sul piccolo schermo del cooking show La prova del cuoco. Sul social network, la professionista piemontese ha detto ai follower che lei è tutta la squadra del programma culinario di Rai Uno stanno cercando di tornare in onda. “Non sarebbe male, dando la possibilità a tanti di collegarsi, anche perchè il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo periodo”, ha affermato l’ex fiamma di Matteo Salvini. Parlando con lo chef Daniele Persegani, la donna prima gli ha detto che probabilmente si tornerà a maggio 2020 e poi gli ha domandato: “Sei pronto a tornare in tv?”. Elisa Isoardi sbotta contro la Rai: il motivo Sempre nella medesima ... Leggi su kontrokultura Gabriele Paolini contro il Coronavirus si butta il latte addosso : “Lasciamo perdere Juve-Inter - lo scudetto alla Lazio” (VIDEO)

Elettra Lamborghini la stoccata di Iva Zanicchi : “Lasciamo perdere” (Di venerdì 17 aprile 2020) Ladel cuoco torna in onda a maggio? ParlaDi recenteha realizzato una nuova diretta sul suo profilo Instagram parlando del possibile ritorno sul piccolo schermo del cooking show Ladel cuoco. Sul social network, la professionista piemontese ha detto ai follower che lei è tutta la squadra del programma culinario di Rai Uno stanno cercando di tornare in onda. “Non sarebbe male, dando la possibilità a tanti di collegarsi, anche perchè il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo periodo”, ha affermato l’ex fiamma di Matteo Salvini. Parlando con lo chef Daniele Persegani, la donna prima gli ha detto che probabilmente si tornerà a maggio 2020 e poi gli ha domandato: “Sei pronto a tornare in tv?”.la Rai: il motivo Sempre nella medesima ...

DoveHoVistoTe_B : @schlbi78 ??Lasciamo perdere, l'arroganza del tutto e subito di alcune persone riesce a stupirmi ancora. Se gli dici… - phildancefc : @MaraSartori1 Credimi io non sopporto più Salvini perché ha dimostrato quello che è niente l’unico governo che pote… - ale_corubolo : @dalmata22 Continuo a pensare che stessi scherzando. Per maggior sicurezza dovremmo proteggere anche gli occhi. Vabbè lasciamo perdere. - Selia_89 : @luigidimaio Grazie di cuore ai vietnamiti e a lei per il suo impegno. Lasciamo perdere la propaganda sui vaccini e… - hoodiesa7va : @M__M973 @ildumba Il più poser di tutti, dai... lasciamo perdere -

Ultime Notizie dalla rete : “Lasciamo perdere Seal Team, Narcos 2 e Supernatural 13: su Rai 4 dicembre a tutta azione e crime Teleblog