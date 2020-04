L’appello del giovane chef napoletano a Conte e De Luca: ‘Categoria in ginocchio, dateci una mano’ (Di venerdì 17 aprile 2020) In Campania non soltanto i ristoranti sono chiusi, ma una ordinanza del governatore Vincenzo De Luca vieta anche le consegne di cibo a domicilio. Per questo Gaetano Borrelli, giovane chef di Torre del Greco, nella provincia di Napoli, ha voluto indirizzare una lettera al presidente De Luca e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere una risoluzione al problema a nome di tutta la categoria. Leggi su fanpage Tiziano Ferro - l’appello al Governo per il mondo della musica scatena la polemica

Laura Pausini - Fiorello - Fiorella Mannoia : l'appello del mondo dello spettacolo al governo. "Nessuna voce resti inascoltata - aiutate i lavoratori"

