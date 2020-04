La vita in diretta, gaffe di Lorella Cuccarini con Luca Argentero: imbarazzo in studio (Di venerdì 17 aprile 2020) A smorzare l’imbarazzo ci hanno pensato i “titoli di coda”. Durante la puntata di ieri di Domenica In la conduttrice Lorella Cuccarini ha fatto un gaffe con Luca Argentero, ospite per presentare la puntata della serie Rai Doc – Nelle tue mani. Finita l’intervista, Lorella ha salutato Luca e ha aggiunto: “Che tra l’altro è diventato anche papà”. Solo che la compagna dell’attore non ha ancora partorito. E infatti da dietro le quinte probabilmente un autore ha chiesto “ma sei sicura?”. La Cuccarini (e qui il pensiero va a Morgan durante la famosa serata sanremese della lite con Bugo) ha risposto con un “che succede?”, Matano non si è reso conto ma alè, sono arrivati i titoli di coda a salvare lo studio dall’imbarazzo. L'articolo La vita in diretta, gaffe di Lorella Cuccarini con ... Leggi su ilfattoquotidiano La vita in diretta - Lorella Cuccarini fa una gaffe su Luca Argentero e imbarazza Matano

