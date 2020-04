Il Mio Gioco Preferito – Parte Seconda è il nuovo album di Nek dopo il singolo Perdonare (Di venerdì 17 aprile 2020) Il nuovo album di Nek è Il Mio Gioco Preferito - Parte Seconda. L'artista di Sassuolo ha appena annunciato la sua prossima prova di studio dopo il rilascio del nuovo singolo Perdonare, del quale ha pubblicato anche il video ufficiale composto con i contributi dei fan. Il Mio Gioco Preferito - Parte Seconda arriva a un anno dal rilascio di Il Mio Gioco Preferito - Parte Prima, che Filippo Neviani aveva pubblicato a seguito della sua Partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Mi Farò Trovare Pronto. Il disco ha avuto anche un risvolto live, con un concerto all'Arena di Verona e un lungo calendario nei teatri italiani, oltre che in Europa. Nek presenta Il Mio Gioco Preferito - Parte Seconda "Alla Seconda Parte dell’album stavo lavorando da qualche mese, ma non avevo ancora terminato di scriverlo e, quando è cominciato tutto questo, ho dovuto ... Leggi su optimagazine Nek - il 29 maggio esce “Il mio gioco preferito – parte seconda”

Outer Wilds vince il premio come Miglior Gioco ai BAFTA Games Awards

"Io sono vivo per miracolo e mio padre è morto da solo in ospedale : il virus non è un gioco" (Di venerdì 17 aprile 2020) Ildi Nek è Il Mio. L'artista di Sassuolo ha appena annunciato la sua prossima prova di studioil rilascio del, del quale ha pubblicato anche il video ufficiale composto con i contributi dei fan. Il Mioarriva a un anno dal rilascio di Il MioPrima, che Filippo Neviani aveva pubblicato a seguito della suacipazione al Festival di Sanremo con il brano Mi Farò Trovare Pronto. Il disco ha avuto anche un risvolto live, con un concerto all'Arena di Verona e un lungo calendario nei teatri italiani, oltre che in Europa. Nek presenta Il Mio"Alladell’stavo lavorando da qualche mese, ma non avevo ancora terminato di scriverlo e, quando è cominciato tutto questo, ho dovuto ...

NekOfficial : Il 29 maggio uscirà “Il mio gioco preferito - Parte seconda” e a partire dalle 24.00 di questa notte (17 aprile) lo… - yatravisx : Scuse che ho visto nel mio futuro E ci stavi così bene che ho già dipinto giornate Diari pagine piene di storie che… - InpaperO : Sono felice di condividere l'ultimo arrivato nel mio negozio #etsy: Modello trattore di carta… - GenesisAnto04 : RT @Peeko_69: Voglio provare questa cosa sul mio account. Primo torneo per il migliore anime invernale del 2020 Retwitta per far partecipa… - 2019Serendipia : @maurobiani @repubblica Nel gioco perverso, del mio. Inventando paura, nella solidarietà. Grazie Biani -