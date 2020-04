Fase 2, quando riapre la scuola. Azzolina: “Troppi morti, non si riapre a maggio” (Di venerdì 17 aprile 2020) Mentre maggio si avvicina e si continua a discutere della Fase 2 per la progressiva riapertura dei settori lavorativi, ciò che il governo esclude dal ritorno alla normalità è la scuola. Oggi il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha ammesso di ritenere poco probabile la riapertura degli istituti prima della fine dell’anno scolastico. “Il governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti” ha confessato la Ministra al Corriere. Leggi anche: Come sarà la Fase 2: regole, spostamenti, lavoro e tutte le ipotesi su quando inizia quando riaprono le scuole, quando la Fase 2 del coronavirus. Tutti promossi? Azzolina: “si torna a settembre. No tutti ... Leggi su italiasera Fine quarantena in Italia : cosa e quando riaprirà. Fase 2 e Fase 3 - date e ipotesi

Uno strumento che il commissario per l’emergenza Arcuri ritiene fondamentale per l’ormai imminente Fase 2 della gestione della crisi ... “Metteremo alle spalle questa drammatica emergenza – aveva ...

Dobbiamo continuare a rispettarle con grande rigore: farlo è fondamentale per avere un margine consistente perché, quando inizierà la fase 2, non si verifichi un incremento straordinario di malati”.

