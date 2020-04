Emergenza Coronavirus | Iniesta | «Quando vedo una partita mi dispero»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Andres, centrocampista in forza al club giapponese del Vissel Kobe, ha parlato dell’impatto delsulla sua quotidianità Intervistato dal Guardian, Andresha svelato le sue preoccupazioni riguardanti ile la ripresa dei campionati. Ecco le parole del giocatore del Vissel Kobe, club del campionato giapponese. «Ogni volta chela foto di unao di uno stadio pieno, mi sento disperato. Data del ritorno in campo? Ma chi lo sa? E questo in un paese visto come un modello di gestione della pandemia, uno in cui, per fortuna la situazione sembra essere sotto controllo». Leggi su Calcionews24.com