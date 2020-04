Doc-Nelle tue mani, ascolti record. Luca Argentero: “Progetto incredibile” (Di venerdì 17 aprile 2020) Doc-Nelle tue mani: Luca Argentero vola con gli ascolti e fa un ringraziamento speciale L’ultima puntata di Doc-Nelle tue mani è andata in onda ieri sera su Rai1. Un finale di stagione interrotto in realtà, dal momento che le ultime puntate della fiction devono ancora essere girate e, molto probabilmente, verranno trasmesse il prossimo autunno. Intanto la quarta e ultima puntata di Doc-Nelle tue mani ha tenuto incollato il pubblico di Rai1 al teleschermo. Luca Argentero è stato seguito da 8.691.000 spettatori, con uno share del 31%, contro i 2.536.000 telespettatori di Canale5 che hanno scelto il film tv “Pirati dei Caraibi – Ai confine del mondo”, che ha registrato l’11% di share. In particolare il primo episodio di Doc-Nelle tue mani è stato visto da 8.917.000 spettatori, e il secondo è stato seguito da 8.495.000 ... Leggi su lanostratv Ascolti tv - dati auditel giovedì 16 aprile. Sfida tra Pirati dei Caraibi e Doc-Nelle Tue Mani

Fiammetta Cicogna non aveva il seno rifatto in Doc – Nelle tue mani : “Esuberanze da allattamento”

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 16 aprile : Doc nelle tue mani chiude e sfiora gli 8.7 milioni (Di venerdì 17 aprile 2020) Doc-tuevola con glie fa un ringraziamento speciale L’ultima puntata di Doc-tueè andata in onda ieri sera su Rai1. Un finale di stagione interrotto in realtà, dal momento che le ultime puntate della fiction devono ancora essere girate e, molto probabilmente, verranno trasmesse il prossimo autunno. Intanto la quarta e ultima puntata di Doc-tueha tenuto incollato il pubblico di Rai1 al teleschermo.è stato seguito da 8.691.000 spettatori, con uno share del 31%, contro i 2.536.000 telespettatori di Canale5 che hanno scelto il film tv “Pirati dei Caraibi – Ai confine del mondo”, che ha registrato l’11% di share. In particolare il primo episodio di Doc-tueè stato visto da 8.917.000 spettatori, e il secondo è stato seguito da 8.495.000 ...

Lucaargentero : Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo...che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in… - fanpage : #DocNelleTueMani In esclusiva le ANTICIPAZIONI delle prossime puntate - RaffaellaLove : RT @fanpage: L’ultima puntata di #DocNelleTueMani sfiora i 9 milioni di spettatori #17aprile - Luciaa_Dip : RT @Lucaargentero: Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo...che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in cors… - Elisamazzetto : RT @Lucaargentero: Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo...che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in cors… -