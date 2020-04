Dl liquidità | Sileoni Fabi | “Alcune banche non sono preparate”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – “A poche ore dall’avvio dei nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti dallo Stato attraverso il Fondo centrale, abbiamo scoperto che alcuneimpreparate: se costretto, farò i nomi di chi è in regola e di chi, invece, ha evidentemente perso tempo”. Lo dichiara in una nota il segretario generale della, Lando Maria, a proposito dei finanziamenti introdotti col decreto legge “liquidità” dell’8 aprile 2020. “È inammissibile – sottolinea– che la clientela se la prenda con chi lavora nelle filiali invece di puntare il dito contro chi ha la responsabilità di queste gravi inadempienze”. Il sindacalista afferma che “le procedure e le circolari interne nonstate implementate in tutti gli istituti di credito, nonostante esistano ...