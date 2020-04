Champions League 2020-2021, c’è già una data: si parte il 29 agosto (Di venerdì 17 aprile 2020) Champions League 2020-2021, c’è già una data: si parte il 29 agosto, ma tutto dipenderà da quando finirà l’edizione attuale La Champions League 2020-21 avrebbe già una data di partenza. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano AS, la nuova competizione continentale potrebbe partire dal 29 agosto. Il tutto dipenderà anche dall’attuale edizione, con l’Europa League che prenderebbe il via il 26. Al momento, però, non c’è ancora nulla di ufficiale. Le prossime riunioni saranno decisive per capire quale sarà il futuro della Coppa dalle grandi orecchie. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Uefa fissa la nuova data per la finale di Champions League

Finale Champions League - la possibile nuova data

Champions League - la Uefa fissa una data per la finale : dubbi sulla formula (Di venerdì 17 aprile 2020), c’è già una: siil 29, ma tutto dipenderà da quando finirà l’edizione attuale La-21 avrebbe già unadinza. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano AS, la nuova competizione continentale potrebbe partire dal 29. Il tutto dipenderà anche dall’attuale edizione, con l’Europache prenderebbe il via il 26. Al momento, però, non c’è ancora nulla di ufficiale. Le prossime riunioni saranno decisive per capire quale sarà il futuro della Coppa dalle grandi orecchie. Leggi su Calcionews24.com

goal : Happy birthday, Rafa Benitez ?? ???? La Liga ?? UEFA Cup ?? Champions League ?? FA Cup ?? Community Shield ?? UEFA Super… - SkySport : DE ROSSI DAY #SkySportYou ? ROMA – BARCELLONA 3-0 Risultato finale ? LA ROMA VOLA IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGU… - SkySport : Champions League, 29 agosto data limite per la finale. Il 26 quella di Europa League - matteo_2110 : RT @EdoardoMecca1: In questo periodo sento persino la mancanza di uscire dalla Champions League. #quarantena - dparoli : @VujaBoskov E parliamo di partita di Champions League. -