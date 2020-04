C’è la pandemia e i grillini hanno scoperto che i vaccini servono. Benvenuti (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma. Nel mondo di prima, quando era tutto più lieve e la pandemia da affrontare era quella dell’idiozia, i no vax avevano assunto posizioni di rilievo in Parlamento grazie al M5s. Deputati, senatori, un florilegio di convegni, interviste, video, improperi e strafalcioni per dire che c’è un complott Leggi su ilfoglio Gli uomini hanno dominato anche la pandemia : nella Fase 2 c’è bisogno delle donne

Coronavirus - in Ecuador la quarantena è impossibile. Ma c’è qualcosa che resiste alla pandemia

Coronavirus - da questa pandemia c’è una lezione che va imparata in fretta (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma. Nel mondo di prima, quando era tutto più lieve e lada affrontare era quella dell’idiozia, i no vax avevano assunto posizioni di rilievo in Parlamento grazie al M5s. Deputati, senatori, un florilegio di convegni, interviste, video, improperi e strafalcioni per dire che c’è un complott

davidallegranti : C’è la pandemia e i grillini hanno scoperto che i vaccini servono. Benvenuti - msgelmini : C'è una seconda pandemia da sconfiggere, dopo che il coronavirus sarà debellato: la burocrazia. Ne parlo oggi sul… - chetempochefa : 'Io non penso che ci sia niente che automaticamente funzionerà meglio. Abbiamo scoperto che non c'è niente che gara… - MadameSwann : «La Spagnola fu una pandemia terribile ma sa perché se ne parla poco? Perché venne dopo tre, quattro anni di guerra… - dolcecinica : RT @chiaralucetw: Ma la #Raggi perché continua chiedere poteri speciali quando a #Roma non c’è nessuna pandemia? Vuole poteri eccezionali p… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è pandemia