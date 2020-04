Campari tratta in esclusiva per acquisizione Champagne Lallier (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Campari ha annunciato di aver avviato una negoziazione in esclusiva con la francese Sarl Ficoma, holding che fa capo alla famiglia di Francis Tribaut, per l’acquisizione dell’80% di Champagne Lallier e controllate, in vista di salire al 100%. Lo rende noto la stessa società Davide Campari-Milano, specificando che l’operazione riguarda i marchi, le riserve, le proprietà immobiliari, inclusi i vigneti di proprietà e gestiti e gli impianti produttivi: ad acquisizione perfezionata, per la prima volta una società italiana entrerebbe nel mondo delle bollicine francesi. In dettaglio, il Gruppo ha specificato che “al venditore è stata contestualmente riconosciuta un’opzione put. La transazione è soggetta al completamento delle procedure previste dal diritto giuslavoristico francese”. La ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) –ha annunciato di aver avviato una negoziazione incon la francese Sarl Ficoma, holding che fa capo alla famiglia di Francis Tribaut, per l’dell’80% die controllate, in vista di salire al 100%. Lo rende noto la stessa società Davide-Milano, specificando che l’operazione riguarda i marchi, le riserve, le proprietà immobiliari, inclusi i vigneti di proprietà e gestiti e gli impianti produttivi: adperfezionata, per la prima volta una società italiana entrerebbe nel mondo delle bollicine francesi. In dettaglio, il Gruppo ha specificato che “al venditore è stata contestualmente riconosciuta un’opzione put. La transazione è soggetta al completamento delle procedure previste dal diritto giuslavoristico francese”. La ...

