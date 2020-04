Calci, pugni e sputi alla compagna in strada: arrestato a Bari (Di venerdì 17 aprile 2020) Calci, pugni e sputi alla compagna in strada, a Bari: un’aggressione brutale, fatta di insulti e colpi inflitti con violenza anche quando la donna, una 23enne, si trovava a terra. È quanto accaduto lo scorso 11 aprile, impresso in un drammatico video girato da un residente della zona che avrebbe assistito alla scena dal balcone. L’uomo sarebbe stato identificato e arrestato poche ore fa, la vittima non l’aveva denunciato. Brutale aggressione in strada: Calci e pugni alla compagna Calci, pugni, sputi e insulti alla compagna inerme a terra, durante una terribile aggressione consumata tra le strade di Bari alla vigilia di Pasqua. È la cronaca di un fatto rimasto impresso nelle sequenze di un filmato girato con un telefonino da un residente della zona, testimonianza sconvolgente della brutalità di quei momenti. Il video, come spiegato ... Leggi su thesocialpost Pugni - calci e morsi contro agenti - uno in ospedale : pusher marocchini tornano subito liberi

