Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2020 ore 11:30 (Di giovedì 16 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2020 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PISANA. SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE SULLA FERROVIA Roma-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, FINO AL 19 APRILE LA CIRCOLazioNE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA. IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE BUS ORDINARIE 061 E 064, SOLO NEI GIORNI FERIALI, E 06 ANCHE NEI FESTIVI. RICORDIAMO CHE, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, AL MOMENTO È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE ... Leggi su romadailynews
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