USA, Philly Fed aprile crolla a -56,5 punti (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Segnali di ulteriore debolezza giungono dall‘attività del settore manifatturiero nell’area di Philadelphia, negli Stati Uniti, dove c’è un indebolimento delle aspettative delle aziende. Nel mese di aprile, infatti, l’indice relativo all’attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly FED) è crollato in territorio negativo a -56,5 punti dai -12,7 di marzo. Le attese degli analisti erano invece per un calo fino a 30 punti. Va detto che un indice superiore allo zero indica che all’interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste. Fra le componenti dell’indice, quello dei nuovi ordini ha sofferto di più, scivolando a -70,9 punti da -15,5 punti. Anche quello sull’occupazione si è indebolito a -46,7 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Segnali di ulteriore debolezza giungono dall‘attività del settore manifatturiero nell’area di Philadelphia, negli Stati Uniti, dove c’è un indebolimento delle aspettative delle aziende. Nel mese di, infatti, l’indice relativo all’attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (FED) èto in territorio negativo a -56,5dai -12,7 di marzo. Le attese degli analisti erano invece per un calo fino a 30. Va detto che un indice superiore allo zero indica che all’interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste. Fra le componenti dell’indice, quello dei nuovi ordini ha sofferto di più, scivolando a -70,9da -15,5. Anche quello sull’occupazione si è indebolito a -46,7 ...

luigiluccarini : Ancora più incoraggiante il #Philly Fed 'The diffusion index for future general activity rose 8 points to 43.0, mos… - PaoloLuraschi : -Usa:indici Philly Fed aprile •Venerdì 17 aprile -Cina:PIL 1°trim.2020 -Cina:produzione industriale marzo -Cina… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Philly USA, Philly Fed aprile crolla a -56,5 punti Il Messaggero USA, Philly Fed aprile crolla a -56,5 punti

Nel mese di aprile, infatti, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly FED) è crollato in territorio negativo a -56,5 punti dai -12,7 di marzo. Le attese ...

Il lungo viaggio di Nick Foles: la prossima tappa è Chicago

e quindi iscritto la propria effigie agli annali del football in quell’istantanea che ritrae il mitico “Philly Special” – un trick play attraverso il quale il quarterback ricevette un touchdown ...

Nel mese di aprile, infatti, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly FED) è crollato in territorio negativo a -56,5 punti dai -12,7 di marzo. Le attese ...e quindi iscritto la propria effigie agli annali del football in quell’istantanea che ritrae il mitico “Philly Special” – un trick play attraverso il quale il quarterback ricevette un touchdown ...