UFFICIALE - La Figc sospende definitivamente i campionati giovanili

(Di giovedì 16 aprile 2020) Mentre i vertici del calcio continuano a capire come far ricominciare la Serie A, il calcio giovanile subisce le prime dure ripercussioni dell'emergenza Coronavirus.

laziopress : - pasqualinipatri : - LALAZIOMIA : - SpazioInter : UFFICIALE - La FIGC comunica la sospensione ufficiale dei campionati minori - - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Figc

Dal sito ufficiale della FIGC apprendiamo che con Comunicato Ufficiale n. 187/A di oggi 16 aprile 2020, il Presidente Gravina ha deliberato di sospendere definitivamente lo Svolgimento del Campionato ...In Francia, la FFF ha confermato in una nota ufficiale l'annullamento della stagione di tutte le categorie inferiori ... che sono oramai quasi matematicamente impossibilitate a organizzarsi in tempo ...