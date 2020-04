Si infettano in un centro per migranti e poi vanno a lavorare nelle coop

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Mauro Indelicato Emblematico il caso di Verona: 100contagiati all'interno di una struttura di accoglienza volevano tornare a lavoroerative Se un giovane pakistano non avesse lamentato un leggero malessere derivante dalla febbre, a quest’ora non si sarebbero scoperti 100 casi di positività al coronavirus all’interno di un ex hotel di Verona. È una storia emblematica quella giuntascorse ore dalla città veneta, una delle più colpite dall’emergenza Covid-19. Qui un ex albergo, il Monaco, è stato negli anni trasformato in undi accoglienza per richiedenti protezione internazionale. All’interno della struttura sono ospitati 140, molti dei quali nigeriani e pakistani. Ben 100 di loro oggi risultano positivi al coronavirus. Per fortuna, sono tutti asintomatici e stanno bene, ...