Sempre meno casi | stabili i decessi Ma tra le donne morti sottostimate

(Di giovedì 16 aprile 2020) Andrea Cuomo Ieri 2.667 positivi, miglior dato dal 13 marzo. Il Cattaneo: falsate le proporzioni tra i sessi Nessun rimbalzo, si continua a scendere. I dati resi noti ieri da Angelo Borrelli, capo del dipartimento della Protezione civile, nella rituale conferenza stampa alle sei de la tarde, imboccano la strada decisa della discesa: il segno èil + ovunque ma è un + non scritto più con un pennarello dalla punta grossa, ma con un pennino. I nuovisono 2.667, il dato più basso dal 13 marzo, quando erano stati 2.547 e quindi ai livelli pre-picco. Un dato significativo considerato l'elevato numero di nuovi tamponi, 43.715. Di essi 827 sono in Lombardia. Il totale dei contagi attivi è di 105.418 (32.921 in Lombardia, il 31,2 per cento del totale), quello deitotali di 165.155 (62.153 in Lombardia). Scende ancora la pressione sui ...