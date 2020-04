“Sei un grande!”. Al Bano Carrisi, il gesto meraviglioso per l’ospedale di Bari. Da brividi (Di giovedì 16 aprile 2020) Un gesto meraviglioso quello di Al Bano Carrisi. Il cantante si è recato non distante dal Policlinico di Bari e si è fermato fuori dalla struttura che ospita gli operatori intonando le parole e le note della sua canzone più famosa: Felicità. Un omaggio, un supporto morale, un augurio dedicato a tutti i pazienti ricoverati nella struttura attraverso un gesto rivolto al personale medico-sanitario che da settimane è alle prese con la gestione e le difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria del coronavirus anche in Puglia. La musica ha interrotto, per qualche minuto, quella delicata routine a cui erano tutti abituati. Il filmato di quell’esibizione è stato pubblicato tra le Instagram Stories del Policlinico di Bari che ha voluto, poi, ringraziare il cantante di Cellino San Marco ricostruendo – in un breve video – ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 aprile 2020) Unquello di Al. Il cantante si è recato non distante dal Policlinico die si è fermato fuori dalla struttura che ospita gli operatori intonando le parole e le note della sua canzone più famosa: Felicità. Un omaggio, un supporto morale, un augurio dedicato a tutti i pazienti ricoverati nella struttura attraverso unrivolto al personale medico-sanitario che da settimane è alle prese con la gestione e le difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria del coronavirus anche in Puglia. La musica ha interrotto, per qualche minuto, quella delicata routine a cui erano tutti abituati. Il filmato di quell’esibizione è stato pubblicato tra le Instagram Stories del Policlinico diche ha voluto, poi, ringraziare il cantante di Cellino San Marco ricostruendo – in un breve video – ...

