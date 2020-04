Paul McCartney | “Ecco perché i Beatles saranno sempre meglio dei Rolling Stones”

Leggi su inews24

(Di giovedì 16 aprile 2020)sacome fare notizia, anche quando notizie non ce ne sono. Il suo tour mondiale per la promozione del suo ultimo album Egypt Station è fermo e le prime date del suo show all’aperto un programma a Lille (23 maggio) e Parigi (26) non sono state né rinviate né cancellate. Rimangono aperte … L'articolo: “Ecco perché ideiStones” proviene da www.inews24.it.