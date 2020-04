Palermo | violenze su anziani Sequestrata casa di riposo

Leggi su blogo

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno arrestato sei persone che sono ritenute responsabili del reato di maltrattamento diospiti di unadi. Nella struttura in questione, infatti, si sarebbero verificati allarmanti episodi di maltrattamento, fisico e psicologico, ai danni degliospiti.Il Tribunale diha così emesso una ordinanza per la custodia cautelare di sei persone guidate da una donna di 57 anni, che era già "referente delle precedenti società fallite, nonché amministratrice di fatto della compagine che gestisce attualmente ladi", coadiuvate da altre sei persone, tutte donne, una classe 1985, una del 1967, un'altra del 1992, una del 1965 e una del 1978. La donna nata nel 1965, inoltre, risulta "inserita in un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza (799 ...