Nexi cala l’asso dell’open banking

Leggi su wired

(Di giovedì 16 aprile 2020) (foto: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images)Trasformare l’openda una scocciatura normativa a “un’opportunità di business”, per permettere agli istituti di credito a rispettare la direttiva europea sui pagamenti digitali (la Psd2) senza rosicchiare i propri margini di guadagno.Open è “l’ecosistema di servizi” lanciato dalla fintech italiana per sostenere le banche partner nella trasformazione digitale: “Aiutiamo a sfruttare l’openper lanciare nuovi strumenti o per fare in maniera nuova, più facile e veloce cose che già si facevano”, spiega Roberto Catanzaro direttore Business development di. Perché le banche hanno bisogno di una mano nella transizione digitale? “È molto difficile pensare di poter essere competitivi e fare delle ...