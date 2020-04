Luis Sepúlveda e Carmen Yáñez | «La più bella storia d’amore»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 16 aprile 2020) Lo scorso 11 marzo era stata proprio lei a negare che il marito fosse molto grave. «Sedato sì, ma non in coma», aveva voluto precisare in una rara dichiarazione pubblica dopo essere risultata positiva anche lei al Covid-19. Poco più di un mese dopo, purtroppo, il coronavirus ha spazzato via anche le speranze più profonde di Carmen Yáñez, poetessa, moglie e anima gemella dello scrittore cileno Luis Sepúlveda, scomparso a 70 anni. I due erano in giro per la Spagna per un festival, quando a fine febbraio avevano manifestato i primi sintomi. Da lì, il ricovero all’ospedale di Oviedo.