Il G20 ha sospeso temporaneamente il debito per i paesi più poveri

(Di giovedì 16 aprile 2020) Un murales a Nairobi in Kenya (foto: TONY KARUMBA/AFP via Getty Images)La diffusione del Covid-19 sembra aver risparmiato, almeno per il momento, l’Africa: il continente registra un numero di casi positivi relativamente limitato (circa 12mila casi), a fronte di una popolazione numerosa e un’area territoriale molto vasta. Sono state decisive, in questo senso, scelte politiche come l’adozione tempestiva di misure di distanziamento sociale e limitazione dei contagi, e fattori ambientali e sociali, come un clima caldo secco e una popolazione prevalentemente giovane. Ma presto tutto questo potrebbe non essere più sufficiente: la direttrice della sezione Africa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Matshidiso Moeti ha recentemente dichiarato che l’epidemia presto si diffonderà rapidamente anche in Africa e la presenza di ...