Il Derby d’Italia che accese la rivalità tra Juve e Inter – 16 aprile 1961 – VIDEO (Di giovedì 16 aprile 2020) Il 16 aprile 1961, allo stadio Comunale di Torino, si gioca il Derby d’Italia tra Juve e Inter, un match che accenderà la storica rivalità tra le due compagini Fra i tanti episodi che hanno contribuito a costruire la storica e acerrima rivalità calcistica tra Juventus e Inter, uno dei più importanti è sicuramente quello del 16 aprile 1961. I nerazzurri, guidati da Helenio Herrera, si presentano a Torino per fronteggiare la Juventus capolista in uno dei famosi Derby d’Italia. I bianconeri comandano la classifica con sole quattro lunghezze sulla compagine milanese. Questa, in caso di vittoria, si avvicinerebbe così in maniera molto significativa agli avversari nella lotta al titolo. L’episodio Una sfida capace di decidere le sorti di un’Intera stagione, dunque, in vista di quello che sarà poi il rush ... Leggi su calcionews24 Juve-Inter 2 a 0 - il derby d’Italia in un clima da campetto di periferia va ai bianconeri. In attesa delle decisioni sul futuro del campionato

Alla Juve il derby d’Italia - Ramsey e Dybala mettono ko l’Inter

Serie A - la Juventus vince il Derby d’Italia e ritrova la vetta. Il Milan perde in casa (Di giovedì 16 aprile 2020) Il 16, allo stadio Comunale di Torino, si gioca ild’Italia tra, un match che accenderà la storica rivalità tra le due compagini Fra i tanti episodi che hanno contribuito a costruire la storica e acerrima rivalità calcistica trantus e, uno dei più importanti è sicuramente quello del 16. I nerazzurri, guidati da Helenio Herrera, si presentano a Torino per fronteggiare lantus capolista in uno dei famosid’Italia. I bianconeri comandano la classifica con sole quattro lunghezze sulla compagine milanese. Questa, in caso di vittoria, si avvicinerebbe così in maniera molto significativa agli avversari nella lotta al titolo. L’episodio Una sfida capace di decidere le sorti di un’a stagione, dunque, in vista di quello che sarà poi il rush ...

Rusdi_1897 : Juventus 3-1 Inter | Tacchinardi, Inzaghi e Del Piero segnano nel Derby d'Italia! | Classic Match - infoJUVE : Juventus 3-1 Inter | Tacchinardi, Inzaghi e Del Piero segnano nel Derby d'Italia! | Classic Match - Crocket81893187 : RT @TUTTOJUVE_COM: Bergomi: 'La Juve ha capito che non può giocare giocare un certo tipo di calcio. Il derby d'Italia stimola i bianconeri'… - salcapolupo : @fralittera @SantucciFulvio Sicuramente sì, per quanto poi vadano stabiliti dei protocolli seri per evitare quanto… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Bergomi: 'La Juve ha capito che non può giocare giocare un certo tipo di calcio. Il derby d'Italia stimola i bianconeri'… -

Ultime Notizie dalla rete : Derby d’Italia Virus, chi è il paziente zero? La pista degli 8 cinesi al bar Corriere della Sera