Febbre da Cavallo | su Netflix in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 aprile 2020)daarriva sudal 16 aprile 2020: disponibile inil classico italiano del 1976 con Gigi Proietti ed Enrico Montesano.daarrivainsunel catalogo di aprile 2020: sullo schermo il classico italiano del 1976 con Gigi Proietti ed Enrico Montesano, diretti da Steno per quello che è uno dei titoli più iconici della commedia nostrana. I protagonisti principali sono tre amici con la passione per le scommesse sui cavalli, che sono costretti a inventare ogni giorno nuovi raggiri e nuovi metodi per finanziare la loro deleteria ma irresistibile passione. La fortuna non è dalla loro parte e i tre dovranno inventarsi un'assurda e rocambolesca truffa per truccare una corsa, sullo sfondo di una ...