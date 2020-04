atzorigianluca : RT @chinafiles: Il 14 gennaio, secondo quanto riferisce AP, il capo della Commissione nazionale per la salute cinese, Ma Xiaowei, aveva pre… - tuttofrosinone : Capo commissione medica FIGC: 'Nel protocollo tamponi e test sierologici per giocatori e staff' - emanuleB : RT @Roberto9999G: @jacopo_iacoboni Una commissione di esperti presieduta da un commisario che farà capo al commissario per la ricostruzione… - SalexMeri : RT @Roberto9999G: @jacopo_iacoboni Una commissione di esperti presieduta da un commisario che farà capo al commissario per la ricostruzione… - fantapazzcom : Intervista a Paolo Zeppilli, capo commissione medica FIGC -

Capo commissione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Capo commissione