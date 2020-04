Brie Larson | fan di Animal Crossing | svela un divertente dettaglio della vita in

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 aprile 2020)aveva giàto di essere una grande fan die ora ha condiviso un esilarante aggiornamento su Twitter.è da tempo una grande fan die fin dal lancio del videogame non ha esitato a condividere il proprio entusiasmo su Twitter, dove anche oggi ha pubblicato unstatus in cui parla di come sta affrontando la quarantena. L'attrice premio Oscar ha infatti scritto online unsua situazione personale in questo periodo complicato: "Mi cambio i vestiti più spesso inrispetto a quanto accade nellareale". I fan di, che in passato hato che sarebbe felice se venisse realizzato un film tratto dal gioco, non hanno ...