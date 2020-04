Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 15 APRILEORE 11.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO PASSIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E CASILINA SEMPRE CODE MA PER INCIDENTE SULLA A 24TERAMO TRA TIVOLI E BIVIO A24 IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER LAVORI PRESTARE ATTENZIONE SULLA A1FIRENZE TRA BIVIO DIRAMAZIONENORD E PONZANONO IN DIREZIONE DI FIRENZE TRASPORTO PUBBLICO SULLALIDO CIRCONE INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE SPOSTIAMOCI A ROCCA DI PAPA ZONA ROSSA PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE FINO AL 28 APRILE COTRAL MODIFICA IL PERCORSO DELLE CORSE E SARANNO DEVIATE ...