Uomini e Donna torna su Canale5 da lunedì 20 aprile: spazio fin da subito a una nuova formula (Di mercoledì 15 aprile 2020) Uomini e Donne ai tempi del Coronavirus, il date show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 da lunedì 20 aprile per la gioia dei suoi numerosi telespettatori. La trasmissione era stata sospesa venerdì 13 marzo a causa dell’emergenza sanitaria, una settimana in anticipo rispetto a quanto annunciato da Mediaset. Le cinque puntate già pronte non saranno però trasmesse, forse perché ritenute anacronistiche, e si darà spazio fin da subito a una nuova formula. Il talk dei sentimenti si affida alla parola, con l’assenza di un vero studio e con la presenza della De Filippi come voce fuori campo per guidare il racconto. L’intento, la ricerca dell’amore, resta invariato ma cambia tutto il resto, come ha spiegato la padrone di casa in un lungo promo in onda da ieri sulle reti Mediaset: ... Leggi su ilfattoquotidiano Paolo Ciavarro pronto per Uomini e Donne | Una donna del programma lo corteggia

Roberta Di Padua UeD : la donna ribelle afferma che non ha bisogno degli uomini(VIDEO)

