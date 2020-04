Uccide la moglie e copre l’omicidio fingendo che sia malata di coronavirus

(Di mercoledì 15 aprile 2020)la. È scomparsa a metà marzo, dopo aver chiesto il divorzio dal marito. Da allora dal suo cellulare sono partiti messaggi che parlavano di un contagio da Covid, ma quando i familiari, allarmati, hanno chiamato l’ospedale, della donna non c’era traccia. Così David Anthony ha coperto l’omicidio dellaGretchen simulando per mesi un caso grave di Covid. Smascherato, è ora in attesa di estradizione in Florida. Ha cercato di coprire l’omicidio di suadicendo a tutti che era sul letto di morte per il. È accaduto in Florida, dove David Anthony, 48 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio nei confronti della51enne, Gretchen Anthony il cui corpo non è ancora stato ritrovato. Per settimane l’uomo ha usato il telefonino dellaper depistare parenti e ...

